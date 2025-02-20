Родинні зв’язки та кримський бізнес: що приховує заступник міністра юстиції Андрій Гайченко

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Ван Ї про війну в Україні: Протягом останніх трьох років ми активно сприяли миру та діалогу
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Сибіга: Китай зацікавлений у мирному та справедливому завершенні війни в Україні
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Буданов: Північна Корея планує в цьому році передати рф 148 далекобійних балістичних ракет KN 23
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Білий дім: Трамп упевнений у своїй здатності укласти угоду з росією про припинення "конфлікту" в Україні
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The Telegraph: У Вашингтоні відмовляються називати рф агресором
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Розвідник: Економіка росії на сьогоднішній день слабка, має тенденції до погіршення
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Мінфін планує готувати державний бюджет України на 2026 рік за допомогою нової IT-системи
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Через відкладену модернізацію ТЕС, енергосистема рф отримає старі підновлені об'єкти за ціною нових, - ЗМІ
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Новий аграрний порядок: що означає придбання ТОВ «Білорусь» компанією «Агродім Лідер»?
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Мінфін США: Ми готові або посилити, або послабити санкції залежно від готовності росії до переговорів
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Практичность и доступность: исследуем возможности легких квадроциклов06.01.2025 / 02:08Рынок внедорожной техники предлагает множество решений для начинающих райдеров и любителей экономичного транспорта. Особое внимание привлекает категория легких квадроциклов, которые становятся отличным стартом для освоения внедорожной техники. В этом сегменте именно квадроцикл 200 кубов представляет собой оптимальное сочетание маневренности, экономичности и практичности. Данный класс техники особенно популярен среди новичков и тех, кто ищет компактное решение для повседневных задач.
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Утеплитель ключ к теплу и энергоэффективности вашего дома28.12.2024 / 01:03В современном мире теплоизоляция становится важнейшим элементом строительства и ремонта. Независимо от того, строится ли новое здание или проводится реконструкция существующего помещения, утеплитель играет центральную роль в обеспечении комфорта и энергоэффективности. Правильно подобранный материал помогает сохранить тепло зимой, поддержать прохладу летом и существенно сократить затраты на отопление и кондиционирование.
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Тепловизоры для военных: выбор, преимущества и где купить06.02.2025 / 02:10Современные технологии играют ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности военных операций. Тепловизоры для военных стали незаменимыми инструментами, которые позволяют вести наблюдение, выявлять цели и проводить разведку даже в самых сложных условиях. Если вы хотите купить тепловизор для военных, важно знать, какие характеристики и возможности предлагают современные устройства, чтобы сделать правильный выбор.
FPV дроны: инновационные технологии для экстремальных полетов03.01.2025 / 03:00FPV дрон - это инновационное устройство, которое открывает новые горизонты в управлении и использовании беспилотных летательных аппаратов. FPV (First Person View) переводится как «вид от первого лица», что позволяет оператору управлять дроном, используя изображение с камеры, установленной на борту. Такие дроны стали популярными благодаря своей универсальности, скорости и возможности выполнения сложных маневров.
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