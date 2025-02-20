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Генсек ОБСЄ: Війна повинна закінчитися зараз – настав час знову поставити дипломатію на перше місце

21.02.2025 / 10:12
Генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу закликав до негайного завершення війни в Україні шляхом дипломатії.

При цьому у своєму виступі під час відкриття зимової зустрічі ПА ОБСЄ у Відні Сінірліоглу жодним чином не згадав росію чи російську природу розв'язаної війни в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мої перші слова тут сьогодні не можуть не стосуватися України. Війна, що триває, є відкритою раною на серці Європи. Вона вбила і поранила понад мільйон людей, призвела до незліченних переміщень, зруйнувала міста і села. І вона повинна закінчитися зараз. Настав час знову поставити дипломатію на перше місце", - сказав він.

Генсек ОБСЄ також згадав трьох співробітників ОБСЄ - Вадима Голду, Максима Петрова та Дмитра Шабанова, "які все ще утримуються в Донецьку і Луганську". За його словами, він має намір "зробити все можливе, щоб вони повернулися до своїх родин".

"ОБСЄ багато робить в Україні, і я вірю, що ОБСЄ може багато чого зробити в майбутньому. Вона має інструменти, досвід і знання, щоб відігравати ключову роль за умови досягнення консенсусу", - додав Сінірліоглу.

Окремо у своєму виступі він також заявив, що наразі "дійсно існує глибока і нагальна потреба поважати принципи і зобов'язання ОБСЄ, реагувати на виклики сьогодення і, найголовніше, готуватися до майбутнього, в якому, я переконаний, ОБСЄ може відіграти вирішальну роль".

Ані у частині, що стосувалася загарбницької війни рф проти України, ані у своєму виступі загалом Сінірліоглу жодного разу не згадав росію – ні як порушника принципів та зобов’язань ОБСЄ, ні як агресора, який розв’язав загарбницьку війну проти України, яка "є відкритою раною на серці Європи" і яка "вбила і поранила понад мільйон людей".

ОБСЄ, Сінірліоглу
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