росіяни намагаються позбавити українців доступу до водопостачання шляхом руйнування Каховської ГЕС

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

Свій виступ український посол розпочав із засудження нічної ракетної атаки росіян на українські міста. Він поінформував іноземні делегації, що, на жаль, частина крилатих ракет Х-22 вразили об’єкти інфраструктури у Львівській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях, оскільки наразі система протиповітряної та протиракетної оборони України не може їх перехоплювати.

"Але дозвольте мені підкреслити одну з особливостей останньої атаки. Вона була здійснена вночі. І, можливо, мала на меті спричинити більшу кількість жертв. Таким чином, це була вже 15-та ракетна атака на Україну з жовтня минулого року", - заявив Цимбалюк.

Він додав, що після того, як росії не вдалося зруйнувати українську енергетичну систему і заморозити українців, "москва вирішила відкрити новий фронт геноциду".

"Зараз росіяни намагаються позбавити українців доступу до водопостачання. Після часткового руйнування та навмисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води. Деякі населені пункти можуть залишитися без питної води. Крім того, це створює додаткові ризики для належного функціонування систем охолодження Запорізької АЕС", - повідомив український посол.

Він закликав міжнародну спільноту і, зокрема, ОБСЄ "вжити заходів для запобігання екологічній катастрофі з руйнівними наслідками для всього континенту".

Окремо очільник української місії в ОБСЄ вказав на те, що "росія знову намагається грати зі світом у голодні ігри, перешкоджаючи реалізації Чорноморської зернової ініціативи".

"російські представники систематично затримують огляд суден упродовж кількох місяців. У результаті в Босфорі утворилася черга з понад 140 суден. Більшість суден чекають там вже більше місяця. Через дії росії Африка та Азія знову опинилися перед загрозою продовольчої безпеки. Потрібно вимагати від росії припинити затримки, припинити спроби перетворити продовольство на зброю і розблокувати комерційне судноплавство до українських чорноморських портів", - заявив Цимбалюк.

Також він висловив занепокоєння України щодо збільшення обсягів перевезень через російські морські порти в Азовському та Чорному морях. Посол вказав на те, що перевірки цих суден не проводяться і "тому не можна виключати використання росією комерційних суден для отримання товарів військового призначення".