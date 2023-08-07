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Карпентер: ОБСЄ навряд чи буде місцем проведення мирних переговорів щодо України

09.08.2023 / 10:12
ОБСЄ навряд чи буде місцем проведення переговорів з мирного врегулювання російської війни проти України.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер.

"ОБСЄ справді надає унікальну платформу завдяки своєму інклюзивному членству. Можливо, ОБСЄ відіграватиме певну роль, коли мирні переговори розпочнуться. Наразі я б не наважився стверджувати, що ОБСЄ буде тим місцем, де проходитимуть такі переговори. Проте я вбачаю потенційно можливу роль ОБСЄ після того, як буде досягнута домовленість про припинення вогню", - прокоментував Карпентер можливість проведення мирних переговорів щодо України на базі ОБСЄ.

При цьому американський посол наголосив, що коли йдеться про припинення вогню, "то це має бути справедливий і тривалий мир на умовах України". "І це дуже важливий момент. І як тільки ми досягнемо цього, в якийсь момент у майбутньому, тоді так, інструменти та засоби ОБСЄ можуть бути задіяні", - сказав він.

На його переконання, мова може йти, можливо, про якийсь "механізм, який допоможе Україні відновити економіку, інфраструктуру, підтримати громадянське суспільство".

Коментуючи роль ОБСЄ у запобіганні російській війні, постпред США зазначив, що ОБСЄ не є військовою організацією як НАТО і не має військового потенціалу. А тому "вона не може виступати як стримуючий фактор агресії".

"Що ОБСЄ робила з моменту свого заснування, так це надавала інструменти та засоби з метою забезпечення військової транспарентності та розбудови довіри. Але в умовах, коли в ОБСЄ є росія, яка зруйнувала усі елементи довіри з усіма своїми сусідами та партнерами і яка маніакально одержима здійсненням агресії такого розмаху, якої не було з часів Другої світової війни, ОБСЄ мало що могла б зробити, щоб запобігти такому розвитку подій", - сказав він.

Водночас Карпентер вказав на те, що країнам-однодумцям в ОБСЄ перед початком російського вторгнення вдалося показати та довести, що зацікавленість росіян у дипломатії та діалозі була брехнею і що вони від самого початку хотіли вести війну. "На мою думку, це було корисно, адже разом з іншими державами-учасницями ми змогли показати, що насправді зробили все можливе, щоб спробувати розпочати діалог та запобігти війні до лютого 2022 року, і що лише одна сторона хотіла цієї війни, і це була росія. Таким чином, це допомогло нам вказати на винуватця", - сказав він.

На переконання американського посла, додана вартість ОБСЄ зараз "полягає в тому, що ми використовуємо інструменти, в першу чергу такі, що не потребують консенсусу, як московський механізм, щоб викрити ступінь звірств росії в Україні".

Крім того, вперше в історії ОБСЄ вдалося без досягнення консенсусу створити польову місію в Україні "Програма підтримки України", яка втілюється без жодного російського впливу.

Карпентер, ОБСЄ
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