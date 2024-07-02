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Білий дім: На удар по «Охматдиту» мають звернути увагу ті, хто розслідує воєнні злочини та злочини проти людяності

09.07.2024 / 10:12
Ракетний обстріл росією дитячої лікарні «Охматдит» у Києві заслуговує на ретельне розслідування органами, які вивчають воєнні злочини та злочини проти людяності.

Про це заявив у понеділок під час брифінгу у Вашингтоні старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Можна використовувати багато прикметників для того, щоб описати атаку на дитячу лікарню. Це є жахливим, трагічним, безглуздим. І, до речі, це також має бути обʼєктом серйозного розслідування, бо це – дії, які повторюються впродовж цієї війни», - зауважив представник адміністрації США.

Він підкреслив, що конкретно на цей випадок «мають звернути увагу ті, хто розслідує воєнні злочини та злочини проти людяності».

Представник Білого дому також наголосив, що ракетний удар по Охматдиту заслуговує ретельного розгляду.

Карпентер, Білий дім
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