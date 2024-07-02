Reuters: НАТО знадобиться до 50 додаткових бригад, щоб реалізувати свої плани із захисту від росії

Про це заявили в Reuters із посиланням на джерело, передає УНН.

Зазначається, що наразі незрозуміло, як союзники по НАТО можуть забезпечити особовим складом 35-50 бригад.

«Бригада складається з 3000-7000 військовослужбовців, тому створити ще 35-50 таких підрозділів було б серйозним викликом», - пише Reuters.

Протиповітряна оборона є ще одним серйозним недоліком, який виявили військові планувальники НАТО на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну.

За словами джерела Reuters, одній лише Німеччині доведеться вчетверо збільшити свої потужності ППО.

Торік на саміті у Вільнюсі лідери НАТО погодили перші великі оборонні плани Альянсу за більш ніж тридцять років, і відтоді посадовці працюють над перетворенням документів у конкретні військові вимоги.

Очікується, що лідери НАТО отримають оновлену інформацію про плани на саміті у Вашингтоні. За словами співрозмовника агентства, військові планувальники Альянсу вже визначили "детальні вимоги до військ і озброєнь, необхідних для захисту".

«Протиповітряна та протиракетна оборона, далекобійне озброєння, матеріально-технічне забезпечення, а також великі наземні маневрові формування є одними з наших пріоритетів», - розповів один з неназваних високопосадовців.