Войти | Зарегистрироваться
02:12

среда,
10 июля
Онлайн
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Фото
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
Країна
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Надзвичайні події

Reuters: НАТО знадобиться до 50 додаткових бригад, щоб реалізувати свої плани із захисту від росії

09.07.2024 / 13:19
НАТО знадобиться від 35 до 50 додаткових бригад, щоб повністю реалізувати свої нові плани із захисту в разі нападу з боку росії.

Про це заявили в Reuters із посиланням на джерело, передає УНН.

Зазначається, що наразі незрозуміло, як союзники по НАТО можуть забезпечити особовим складом 35-50 бригад.

«Бригада складається з 3000-7000 військовослужбовців, тому створити ще 35-50 таких підрозділів було б серйозним викликом», - пише Reuters.

Протиповітряна оборона є ще одним серйозним недоліком, який виявили військові планувальники НАТО на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну.

За словами джерела Reuters, одній лише Німеччині доведеться вчетверо збільшити свої потужності ППО.

Торік на саміті у Вільнюсі лідери НАТО погодили перші великі оборонні плани Альянсу за більш ніж тридцять років, і відтоді посадовці працюють над перетворенням документів у конкретні військові вимоги.

Очікується, що лідери НАТО отримають оновлену інформацію про плани на саміті у Вашингтоні. За словами співрозмовника агентства, військові планувальники Альянсу вже визначили "детальні вимоги до військ і озброєнь, необхідних для захисту".

«Протиповітряна та протиракетна оборона, далекобійне озброєння, матеріально-технічне забезпечення, а також великі наземні маневрові формування є одними з наших пріоритетів», - розповів один з неназваних високопосадовців.

НАТО, Reuters
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
9 июля
8 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.