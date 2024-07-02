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Reuters: Україна може отримати від НАТО 40 млрд євро військової допомоги

04.07.2024 / 16:25
Лідери країн НАТО підпишуть зобов'язання про виділення Україні 40 млрд євро військової допомоги наступного тижня у Вашингтоні - на саміті Альянсу, який відбудеться 9-11 липня.

Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на неназваного західноєвропейського дипломата.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скасував план щодо створення п’ятирічного фонду військової допомоги Україні на 100 млрд доларів після того, як зіткнувся з відмовою з боку членів альянсу.

Натомість він звернувся до держав-членів із проханням продовжувати надавати військову допомогу Україні на тому ж рівні, що й у роки після повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році, що становить близько 40 мільярдів євро на рік. НАТО також визначатиме цілі та розміри пожертвувань кожної країни на основі відсотка від їх валового внутрішнього продукту, а потім, ймовірно, опублікує загальні показники в щорічному звіті.

Повідомлялося, що мета такого нововведення полягає у тому, щоб забезпечити більше прозорості щодо того, що союзники дають Україні та, водночас м’яко тиснути на тих членів, які не виконують своїх зобов’язань. Відповідно до нових розрахунків, на США припадатиме приблизно половина допомоги, решта буде розділена між 31 членом альянсу.

НАТО, Reuters
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