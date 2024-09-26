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Ресвератрол: секреты красного вина и его польза для человека

27.09.2024 / 09:45
Ресвератрол: секреты красного вина и его польза для человека
Ресвератрол является одним из самых популярных антиоксидантов. Он находится в составе красного вина и ряда продуктов питания, в т.ч. красного винограда, арахиса, фисташек и черники. Также его можно получить из специализированных диетических добавок.

Ресвератрол является одним из самых популярных антиоксидантов. Он находится в составе красного вина и ряда продуктов питания, в т.ч. красного винограда, арахиса, фисташек и черники. Также его можно получить из специализированных диетических добавок.

Ресвератрол относится к полифенолам, и он обладает множеством лекарственных свойств. Это вещество оказывает противовоспалительное и противомикробное воздействие, обладает нейропротекторными и гепатопротекторными качествами. Но давайте поговорим о его свойствах чуть более детально. 

Ресвератрол способен:

  • Защищать клетки от свободных радикалов. Свободные радикалы являются побочными эффектами многих процессов, которые происходят в организме, также они могут поступать в него извне под воздействием ультрафиолета, озона, никотина, загрязнителей воздуха. Они увеличивают риск нейродегенеративных заболеваний, онкологии и болезней сердца. Ресвератрол способен бороться с ними, замедляя процессы старения и предупреждая тяжелые проблемы со здоровьем.
  • Снижать риск онкологии. Доказано, что ресвератрол может подавлять формирование раковых опухолей на разных стадиях развития рака. Также он может использоваться для лечения рака.
  • Бороться с грибками, вирусами и бактериями. Ресвератрол подавляет рост бактерий и формирование биопленки у вирусов. Есть также доказательства его эффективности против грибов.
  • Снижать риск возникновения болезней сердца. Ресвератрол улучшает функцию эндотелия сосудов, помогает избежать возникновения тромбозов и воспалительных процессов. Также он играет важную роль в профилактике и лечении гипертонии — повышенного давления.
  • Поддерживать здоровые когнитивные функции. Такое вещество помогает снизить риск возрастных нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезней Паркинсона и Альцгеймера. Благодаря ему мозг сохраняется здоровым и функциональным даже в глубоко пожилом возрасте.
  • Контролировать диабет. Ресвератрол способствует снижению глюкозы натощак и помогает бороться с инсулинорезистентностью, которая увеличивает риск возникновения сахарного диабета.
  • Улучшать здоровье пищеварительного тракта. Еще данное вещество поддерживает здоровый микробиом кишечника — качественный и количественный состав бактерий. Это очень важно и для здорового пищеварения, и для хорошей работы иммунной функции. Кроме того ресвератрол способствует синтезу муцина, который формирует защитный слой на
  • внутренней поверхности кишечника.
  • Укреплять костные ткани. Доказано, что употребление добавок с данным антиоксидантом помогает существенно увеличить минеральную плотность костей и снизить риск возникновения переломов. Такое свойство делает ресвератрол особенно ценным для женщин после 40 лет, которые находятся в зоне риска развития остеопороза.
  • Защищать печень. Употребление этого вещества может принести пользу здоровью печени, в т.ч. уменьшить воспаление, предупредить повреждение свободными радикалами и поддержать детоксикационную функцию.

Узнать больше о свойствах ресвератрола и его влиянии на организм человека можно в стать епод названием: Ресвератрол - вещество продлевающее жизнь.

Чтобы ощутить все преимущества этого мощного антиоксиданта, можно использовать специализированные добавки.

Во-первых, они содержат точно определенное количество такого активного вещества в отличие от продуктов. 

А во-вторых, такие средства обычно отлично усваиваются, не вызывая нежелательных побочных эффектов в отличие от того же вина. 

И единственное противопоказание к их приему - нарушения свертываемости крови.

Большой каталог добавок ресвератрола, а также различные витамины, минералы и натуральные экстракты растений вы сможете найти на сайте украинского интернет магазина Биовит

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