Зеленський: В України поки немає сил відвоювати Крим та окуповану частину Донбасу

Захід може вплинути на диктатора рф володимира путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів. Зеленський сказав про це під час спілкування онлайн з читачами Le Parisien. Його спитали, чи могла б Україна "тимчасово" відмовитись від Криму та Донбасу.

"Юридично ми не можемо відмовлятися від своїх територій. Це заборонено Конституцією Україною. А фізично для чого ці гучні слова? Якщо фізично вони контролюють сьогодні частину наших територій, то це вони контролюють. На жаль, не ми. І якщо у нас на сьогодні немає сил, щоби відвоювати всі наші території, то у Заходу можуть знайтись сили, щоб посадити путіна на місце за стіл (переговорів), і дипломатично розібратись з цією війною", - відповів він.

Зеленський наголосив, що юридично визнавати окуповані не будуть. Це не компроміс.

"Це значить знову, що просто пробачити все путіну. І це неможливо. Дипломатія, це не значить зафіксувати окупацію його як щось законне з його боку. Це спосіб закінчення війни, дипломатичний. І тут нам потрібна сильна Америка, і сильна Європа, щоби змусити путіна закінчити війну дипломатично", - сказав президент.