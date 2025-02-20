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США не стали співавторами резолюції ООН, що засуджує російську агресію і підтримує Україну

21.02.2025 / 09:10
США вперше з початку повномасштабної війни рф проти України не стали співавторами проєкту резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо підтримки України, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело.

Проєкт резолюції підготовлено до 24 лютого - третьої річниці повномасштабної військової агресії рф.

Reuters три дипломатичних джерела також підтвердило цю інформацію. Проєкт резолюції Генеральної асамблеї ООН, з яким ознайомилося агентство, засуджує російську агресію і підтверджує прихильність "суверенітету, незалежності, єдності і територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

"У попередні роки Сполучені Штати постійно виступали співавторами таких резолюцій на підтримку справедливого миру в Україні", - повідомило в четвер одне з джерел.

Дипломатичне джерело повідомило Reuters, що авторами резолюції є понад 50 країн, відмовившись назвати їх.

США були співавторами майже всіх резолюцій ООН на підтримку України проти агресії росії.

США, ГА ООН
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