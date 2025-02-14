Єрмак: Ми готові зустрітися з путіним, однак для цього є певна умова

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Президент сьогодні чітко сказав, що буде готовий зустрітися з путіним, коли наступить той момент, коли Україна буде готова до таких перемовин", - заявив Єрмак.

Він уточнив, що під "готовністю" мова йде про сильну позицію та гарантії безпеки. Однак наразі цей момент ще не настав.

"Готовність є абсолютно зрозумілою, коли Україна буде мати сильну позицію, узгоджену з США та Європою. Коли буде розуміти, які гарантії безпеки ми будемо мати. Такий момент ще не настав", - додав глава ОП.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Єрмак відповів, чи привезли представники США до Мюнхена "мирний план" президента Дональда Трампа.

За словами керівника Офісу президента, українська сторона не почула якогось конкретного плану і він пояснив, що не може існувати документу, який не узгоджений з Україною. Однак, на думку Єрмака, зараз буде починатися щоденна праця над тим, щоб такий план з'явився.

"Відбувся не перший телефонний дзвінок між президентами Трампом і Зеленським, ми вже працюємо з Майком Волтцем, приїджає генерал Келлог. Я думаю, що ми будемо зараз працювати в щоденному режимі, щоб такий план з'явився", - поінформував він.