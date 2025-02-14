Войти | Зарегистрироваться
05:28

воскресенье,
16 февраля
Онлайн
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Єрмак: Ми готові зустрітися з путіним, однак для цього є певна умова

15.02.2025 / 16:20
Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися із російським диктатором володимиром путіним. Однак для цього є певна умова.

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Президент сьогодні чітко сказав, що буде готовий зустрітися з путіним, коли наступить той момент, коли Україна буде готова до таких перемовин", - заявив Єрмак.

Він уточнив, що під "готовністю" мова йде про сильну позицію та гарантії безпеки. Однак наразі цей момент ще не настав.

"Готовність є абсолютно зрозумілою, коли Україна буде мати сильну позицію, узгоджену з США та Європою. Коли буде розуміти, які гарантії безпеки ми будемо мати. Такий момент ще не настав", - додав глава ОП.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Єрмак відповів, чи привезли представники США до Мюнхена "мирний план" президента Дональда Трампа.

За словами керівника Офісу президента, українська сторона не почула якогось конкретного плану і він пояснив, що не може існувати документу, який не узгоджений з Україною. Однак, на думку Єрмака, зараз буде починатися щоденна праця над тим, щоб такий план з'явився.

"Відбувся не перший телефонний дзвінок між президентами Трампом і Зеленським, ми вже працюємо з Майком Волтцем, приїджає генерал Келлог. Я думаю, що ми будемо зараз працювати в щоденному режимі, щоб такий план з'явився", - поінформував він.

Єрмак, Зеленський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
15 февраля
14 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.