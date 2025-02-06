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ЦНС: окупанти почали процес закриття шкіл на ТОТ

09.02.2025 / 16:20
російські загарбники на тимчасово окупованій території Луганської області почали процес закриття та об'єднання деяких шкіл. Покинуті будівлі передаватимуть військовим підрозділам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Скорочення числа діючих закладів освіти у підконтрольних російським окупантам районах Луганської області відбувається на тлі демографічної кризи в регіоні, та у зв'язку з там, що належної кількості дітей шкільного віку - недостатньо.

Процес ліквідації та/або об'єднання шкіл в Луганській області проходить в рамках чергового російського "національного проєкту". При цьому в Центі звертають увагу, що фактично все більше людей намагаються покинути окуповані території.

"російська пропаганда може багато розповідати про "щасливе та бурхливе життя" під триколором, та їхні рішення і дії - показують реальний стан справ. Дітей все менше, вчителів все менше, охочих переїхати з регіонів рф на ТОТ України все менше", - йдеться в публікації ЦНС.

російські загарбники планують об'єднання малонаселених шкіл, а деякі навчальні заклади хочуть поєднати з дитячими садочками, щоб виправдати існування.

У Центрі також зауважують, що навчальний процес у регіоні додатково ускладнений через проблеми з кадрами.

"Крім того, батьки відмовляються віддавати дітей у школи, де навчають за пропагандистською програмою рф", - додали у ЦНС.

ЦНС, ТОТ, школи
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