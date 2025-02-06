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У кремлі говорять, що підготовка зустрічі путіна з Трампом на "просунутій стадії"

07.02.2025 / 17:27
леонід слуцький, голова комітету держдуми з міжнародних зв'язків росії, заявив, що підготовка зустрічі очільника кремля володимира путіна з президентом США Дональдом Трампом на "просунутій стадії".

З його слів, зустріч політиків може відбутися вже у лютому або березні. Про це повідомляє Bild.

Раніше і Трамп, і путін висловили готовність зустрітися для обговорення питання контролю над ядерною зброєю та цін на енергоносії на світовому ринку. Керівник американської держави пояснив, що має намір якомога швидше покласти край війні між росією та Україною. Слуцький, у свою чергу, додав, що однією з тем переговорів також буде й ситуація на Близькому Сході.

Трамп, путін
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