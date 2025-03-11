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Кравчук: Припинення вогню без гарантій безпеки не може бути самоціллю заради виборів

11.03.2025 / 12:16
Заступниця голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Євгенія Кравчук негативно оцінює варіант проведення онлайн-голосування на виборах.

Про це вона сказала в інтерв’ю Українським Новинам.

За її словами, припинення вогню без гарантій безпеки нічого не означає і не може бути самоціллю заради виборів.

"Спочатку ми повинні побачити реальний план, зрозуміти механізми гарантій безпеки, а вже потім говорити про подальші кроки. Бо якщо поставити питання так: "Припинення вогню → вибори → гарантії безпеки", — це класична кремлівська пастка. Що це означає на практиці? Має відбутися демобілізація чи ні? Як це можливо, якщо воєнний стан ще триває? Онлайн-голосування? У нього мало хто повірить, і навряд чи воно буде ефективним", – наголошує вона.

Кравчук назвала припинення вогню без гарантій для проведення виборів "пасткою кремля".

"Щойно почнеться виборчий процес, він неминуче призведе до внутрішніх конфліктів. Про яку єдність тоді можна говорити? Тому послідовність має бути такою: спочатку гарантії безпеки, "lasting peace", а вже потім — нормальний політичний процес і вибори в стабільних умовах", – пояснила депутат.

Кравчук, вибори
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