Болгарія визначила НАТО та ЄС головними гарантами стабільності та інтересів країни

Водночас НАТО та Європейський Союз визначені як головні гаранти стабільності та інтересів країни, передає Novinite.

Документ, ухвалений урядом прем'єр-міністра Росена Желязкова, аналізує зміну безпекової ситуації в Європі після вторгнення росії в Україну. У ньому зазначається, що російська агресія порушила міжнародні норми, підірвала європейську систему безпеки та створила нестабільну ситуацію. Болгарія не виключає можливості загрози суверенітету та територіальної цілісності країн-членів НАТО та ЄС.

Очікується, що незалежно від результату війни в Україні, росія продовжить прагнути до військового паритету із Заходом. Це підвищує ризик ядерної ескалації. Болгарські аналітики передбачають подальше загострення відносин між москвою та Вашингтоном. Кремль, ймовірно, продовжить подавати політику США як спробу перешкодити його стратегічним цілям.

Болгарія прогнозує погіршення відносин між росією та ЄС. Санкції та зменшення залежності від російських енергоресурсів послаблять економічні позиції москви на європейських ринках. Водночас зростаючий економічний тиск може викликати внутрішню політичну нестабільність у росії. Документ також попереджає про можливе повернення до ситуації, подібної до часів "залізної завіси".

Зменшення впливу на Європу може змусити кремль активізувати інформаційні кампанії, політичні маніпуляції та економічний тиск на окремі держави ЄС. Мета цих дій — створення розколу в Європі та послаблення санкційного тиску.

Окремо в документі аналізуються стратегічні амбіції росії на пострадянському просторі. москва розглядає цей регіон як буферну зону між собою та Заходом. Болгарія вважає, що кремль продовжить блокувати євроатлантичну інтеграцію України та прагнутиме підірвати її суверенітет.

Подібні дії можуть бути застосовані і щодо інших країн регіону, зокрема Молдови та Грузії. Оборонна стратегія Болгарії попереджає про можливі дестабілізаційні сценарії в цих державах.

Окрему увагу приділено ситуації на Західних Балканах. Незавершені регіональні конфлікти можуть сприяти зростанню націоналізму та популізму, що ускладнить безпекову ситуацію.

Документ також наголошує на ролі зовнішніх сил у дестабілізації Балкан. Серед таких гравців зазначені росія, Китай та деякі арабські держави. Їхні дії спрямовані на просування власних геополітичних інтересів у регіоні.