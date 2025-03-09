Войти | Зарегистрироваться
10:17

вторник,
11 марта
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Уряд дозволив передавати конструкторську документацію на зброю виробникам

10.03.2025 / 18:30
Уряд підтримав постанову, яка регулює правила передачі конструкторської документації на українську зброю різним суб'єктам господарювання для масштабування її виробництва.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

"Якщо держзамовник у сфері оборонних закупівель планує закупити Зброї в кількості, що перевищує спроможності державних підприємств її виробити, то за ініціативою МО конструкторська документація на її виробництво має бути передана іншому виробнику, який має спроможності освоїти її виробництво, в тому числі приватним виробникам. Звісно, постановою унормуванні питання збереження державної таємниці та захисту прав інтелектуальної власності", - пояснив він.

Документ також передбачає питання збереження державної таємниці та захисту прав інтелектуальної власності.

За словами Сметаніна, це дозволить більш ефективно забезпечувати Сили оборони необхідним озброєнням і технікою за рахунок вітчизняних оборонних підприємств та розширювати виробництво української ОВТ.

В результаті виробники зможуть укладати більше контрактів і виробляти більше продукції оборонного призначення.

Сметанін
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
11 марта
10 марта
9 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.