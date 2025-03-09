Уряд дозволив передавати конструкторську документацію на зброю виробникам

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

"Якщо держзамовник у сфері оборонних закупівель планує закупити Зброї в кількості, що перевищує спроможності державних підприємств її виробити, то за ініціативою МО конструкторська документація на її виробництво має бути передана іншому виробнику, який має спроможності освоїти її виробництво, в тому числі приватним виробникам. Звісно, постановою унормуванні питання збереження державної таємниці та захисту прав інтелектуальної власності", - пояснив він.

Документ також передбачає питання збереження державної таємниці та захисту прав інтелектуальної власності.

За словами Сметаніна, це дозволить більш ефективно забезпечувати Сили оборони необхідним озброєнням і технікою за рахунок вітчизняних оборонних підприємств та розширювати виробництво української ОВТ.

В результаті виробники зможуть укладати більше контрактів і виробляти більше продукції оборонного призначення.