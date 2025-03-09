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10:12
Рютте: Якщо у мирному процесі візьме верх росія, тоді висновки зробить Китай
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09:10
Данія: Якщо дійде до того, що мирна угода вимагатиме європейської присутності в Україні, ми готові це зробити
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15:23
Країни-союзники обговорюють можливість створення окремого розвідувального альянсу, - ЗМІ
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14:21
Рубіо: Без Starlink Україна програла б цю війну, а росіяни вже були б на кордоні з Польщею
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13:19
Маск: Фінансування оборони європейських країн не вигідне для США
- 10:12
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Горілка, податки, молитви: Євген Черняк знову вляпався08.03.2025 / 15:35Последние новости рубрики
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18:30
Уряд дозволив передавати конструкторську документацію на зброю виробникам
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15:23
Енергоатом: Франція надаватиме послуги зі збагачення ядерного палива для українських АЕС
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10:12
МВФ: Досягли угоди з Україною щодо сьомого перегляду програми EFF
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16:25
МО надасть ДССТ можливість проводити детальні випробування товарів, які надходять до підрозділів
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Радуцький: Від початку війни росіяни пошкодили та зруйнували 2,28 тис. медичних закладів
- 18:30
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Оливки в кулинарии: изысканные блюда и полезные сочетания03.03.2025 / 13:45
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Тепловизоры для военных: выбор, преимущества и где купить06.02.2025 / 02:10Современные технологии играют ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности военных операций. Тепловизоры для военных стали незаменимыми инструментами, которые позволяют вести наблюдение, выявлять цели и проводить разведку даже в самых сложных условиях. Если вы хотите купить тепловизор для военных, важно знать, какие характеристики и возможности предлагают современные устройства, чтобы сделать правильный выбор.
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