Країни-союзники обговорюють можливість створення окремого розвідувального альянсу, - ЗМІ

Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mail з посиланням на свої джерела.

Розвідувальний альянс П'ять очей між Австралією, Канадою, Новою Зеландією, Британією та США може стати альянсом Четверо очей, оскільки країни-союзники обговорюють можливість створення окремого підрозділу.

"Безпрецедентне рішення президента США заборонити союзникам, включаючи Великобританію, передавати Україні секретні матеріали, які могли би бути корисними для цієї східноєвропейської країни, спричинило заклики до створення нової групи для обміну розвідданими без участі США", - сказало високопоставлене джерело у сфері безпеки.

Зокрема, розглядається ідея створити підгрупу, яка дозволить обмінюватися розвідданими без вето США. Повне припинення співпраці з США було б занадто "агресивним" актом, тому союзники намагаються не спровокувати відповідну реакцію Трампа.

"Великобританія також стежить за тим, що США надають нам, щоб з'ясувати, чи не змінюють США обсяги розвідувальних даних, які вони надають", - додають джерела.

Проблема в обміні даних між союзниками в основному полягає в необроблених розвідувальних даних, які можуть викрити джерела. Тому більше уваги буде приділятися маскуванню її походження.