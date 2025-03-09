Маск: Фінансування оборони європейських країн не вигідне для США

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х, пише УНН.

Старший радник президента США Дональда Трампа відповів на допис, опублікований рано вранці в неділю, 9 березня, в якому стверджувалося, що США повинні "вийти з НАТО негайно".

"Ми дійсно повинні, - відповів Маск. - Для США немає сенсу платити за оборону Європи".

Нагадаємо, Ілон Маск заявив, що його система Starlink є кістяком української армії, без якої фронт не встоїть. Французький Eutelsat готовий замінити термінали Starlink в Україні за підтримки ЄС.