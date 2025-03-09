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Командувач ВМС України натякнув на підготовку до нової атаки на Керченський міст

09.03.2025 / 16:20
Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа натякнув на можливу підготовку Сил оборони до нової атаки на Керченський міст. Попередні українські атаки послабили російську логістику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Guardian.

У розмові з британським ЗМІ віце-адмірал Неїжпапа висловив оптимізм, що українській армії вдасться зруйнувати Керченський міст, який росія незаконно побудувала для з'єднання своєї території з окупованим Кримом.

"росіяни розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Є така приказка: Бог любить трійцю", - сказав він, посміхаючись.

За його словами, російські військові більше не можуть перевозити важкі вагони через залізничний міст після два попередні українські удари, які пошкодили дорожню та залізничну структуру.

Неїжпапа, Керченський міст
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