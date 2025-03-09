Командувач ВМС України натякнув на підготовку до нової атаки на Керченський міст

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Guardian.

У розмові з британським ЗМІ віце-адмірал Неїжпапа висловив оптимізм, що українській армії вдасться зруйнувати Керченський міст, який росія незаконно побудувала для з'єднання своєї території з окупованим Кримом.

"росіяни розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Є така приказка: Бог любить трійцю", - сказав він, посміхаючись.

За його словами, російські військові більше не можуть перевозити важкі вагони через залізничний міст після два попередні українські удари, які пошкодили дорожню та залізничну структуру.