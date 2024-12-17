ВМС: Удари по газовидобувних платформах біля Криму планувалися не один день

Такі операції здійснюватимуться й надалі. Про це заявив командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю "АрміяInform".

"Ми не можемо дозволяти противникові мати обізнаність на морі, не можемо дозволити слідкувати за нашими цивільними чи військовими кораблями і взагалі розуміти обстановку", - сказав командувач.

Він підкреслив, що Україна для ударів використовує не лише морські дрони, а й інші види озброєння.

"Нам відомо, що ворог там залишив спецпризначенців, але вони обмежені логістично, тому мають забезпечення лише повітряним шляхом із залученням вертольотів. Ми й надалі працюватимемо по таких вишках", - зазначив Неїжпапа.