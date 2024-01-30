Неїжпапа: Кримський міст буде зруйнований вже цього року

«Я думаю, що чекати залишилося недовго, принаймні цього року точно», — запевнив воєначальник.

На запитання журналіста Дмитра Гордона, чи можна вважати Кримський міст потенційно “небіжчиком”, Неїжпапа відповів ствердно і додав, що знає, як це зробити.

При цьому він не став заздалегідь прогнозувати строки деокупації самого Криму: це може статися як до удару по Керченській переправі, так і після.

«Про це зараз важко сказати. Все залежить від ситуації на фронті», — зауважив віцеадмірал.

Кримський міст

Будівництво переправи, що з’єднує Керченський та Таманський півострови через острів Тузла та Тузлінську косу, розпочалося з ініціативи кремля після незаконної анексії Криму росією у 2014 році.

Відкриття “нахалбуду” відбулося 15 травня 2018 року за особистої участі російського диктатора володимира путіна.

Він складається з двох паралельних мостів – автодорожнього, що є частиною дороги А-290 (Керч – Новоросійськ), і залізничного, що є частиною лінії Багерово – Вишестеблієвська.

Має загальну протяжність 19 км, є найдовшим з колись побудованих росією мостів.

Перший потужний удар по Керченській переправі відбувся 8 жовтня 2022 року, наступного дня після дня народження путіна, що породило в мережі безліч фотожаб та мемів.

Другий вибух, який знищив один з автодорожніх прольотів, пролунав 17 липня 2023 року.