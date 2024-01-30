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У кіберполіції нагадали українцям, як діяти при втраті ґаджету

06.02.2024 / 17:27
Кіберполіція розповіла, як діяти при втраті ґаджету.

Правоохоронці дали п'ять порад.

"Смартфон чи планшет - це ключ до приватних даних користувача. У разі його втрати діяти треба негайно, аби зловмисники не встигли скористатися банківськими або конфіденційними даними у своїх схемах", - пише кіберполіція.

Порадила дотримуватися таких рекомендацій:

  • зв'яжіться з оператором мобільного зв'язку та заблокуйте SIM-карту, відповідні інструкції розміщені на офіційних сайтах;
  • завершіть усі активні сеанси в облікових записах;
  • змініть паролі до облікових записів Apple ID та Google, соціальних мереж, месенджерів, поштових скриньок та онлайн-банкінгу;
  • обов'язково налаштуйте двофакторну автентифікацію, де це можливо;
  • залежно від ситуації, заблокуйте або видаліть всі дані на пристрої. Для цього слідуйте інструкціям з офіційних ресурсів виробника втраченого приладу.

Якщо ви стали жертвою крадіжки - терміново звертайтеся до поліції за номером 102 чи 112.

Постраждали від злочину в інтернеті - подайте електронне звернення на сайті кіберполіції.

ґаджет
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