У кіберполіції нагадали українцям, як діяти при втраті ґаджету

Правоохоронці дали п'ять порад.

"Смартфон чи планшет - це ключ до приватних даних користувача. У разі його втрати діяти треба негайно, аби зловмисники не встигли скористатися банківськими або конфіденційними даними у своїх схемах", - пише кіберполіція.

Порадила дотримуватися таких рекомендацій:

зв'яжіться з оператором мобільного зв'язку та заблокуйте SIM-карту, відповідні інструкції розміщені на офіційних сайтах;

завершіть усі активні сеанси в облікових записах;

змініть паролі до облікових записів Apple ID та Google, соціальних мереж, месенджерів, поштових скриньок та онлайн-банкінгу;

обов'язково налаштуйте двофакторну автентифікацію, де це можливо;

залежно від ситуації, заблокуйте або видаліть всі дані на пристрої. Для цього слідуйте інструкціям з офіційних ресурсів виробника втраченого приладу.

Якщо ви стали жертвою крадіжки - терміново звертайтеся до поліції за номером 102 чи 112.

Постраждали від злочину в інтернеті - подайте електронне звернення на сайті кіберполіції.