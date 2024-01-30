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Зеленський розповів про майбутнє своїх дітей

06.02.2024 / 15:23
Президент України Володимир Зеленський розповів, яким бачить майбутнє своїх двох дітей.

Про це він сказав в інтерв'ю італійському телеканалу RAI.

"Україна буде в Євросоюзі, і я впевнений у цьому, а це означає, що вони люди Європи, вони не тільки українці. Вони європейці. Вільні люди. Ми за це боремося. Я впевнений, що ми не будемо частиною російської імперії, радянської свідомості і радянської ментальності. Думаю, що вони будуть працювати і жити в Україні. Вони сьогодні тут, вони навчаються в Україні. Потрібно, щоб молоді люди піднімали Україну після війни, це дуже важливо", - сказав Зеленський.

Також він підкреслив, що дуже любить свою родину.

"Я навіть не уявляю собі. Моє майбутнє це 24 години. Завтра це теж моє майбутнє. Кожен день ми живемо так: тут невелика перемога, тут - не програли, а тут - вистояли. Я вірю, що ми переможемо, а потім у мене буде час на сім'ю. Я їх дуже люблю, і я хочу з ними поїхати кудись - трохи сонця, трохи моря. Трохи щастя", - додав президент.

Зеленський
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