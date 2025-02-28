Тихий прокоментував заяви щодо замороження США продажу зброї України

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час пресконференції у четвер, передає кореспондент УНН.

Тихий прокоментував заяви, які були щодо замороження США продажу зброї України.

"Уся виділена США Україні допомога продовжує надходити до України. Будь-які повідомлення про те, що щось заморожено, зірвано, скасовано, не відповідає дійсності", - сказав Тихий.

Також він прокоментував, що саме завтра, 28 лютого, у США, куди приїде Президент Володимир Зеленський, буде обговорювати українська та американська сторона.

"Буде обговорюватися подальша підтримка США України, але я в деталі не буду заходити, не хочу коментарями впливати на хід цих переговорів", - сказав Тихий.