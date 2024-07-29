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МЗС України: Ведеться робота над зустріччю Зеленського і Сі Цзіньпіна

31.07.2024 / 17:27
Україна і Китай динамічно розвивають діалог. Ведеться робота над зустріччю президента України Володимира Зеленського і глави Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна.

Про це сказав речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на брифінгу, повідомляє Gazeta.ua.

"Українсько-китайський діалог дуже динамічно розвивається, особливо цього року. І ми переконані, що він продовжить розвиватися на різних рівнях, будуть ще зустрічі і розмови", - сказав Тихий.

Робота над зустріччю Зеленського і Сі ведеться постійно, розповів Тихий. Нещодавній візит Кулеби до Китаю наблизив переговори між очільниками країн.

"Але коли така зустріч буде, коли ця домовленість буде досягнута, ранувато говорити", - сказав речник МЗС.

МЗС України, Тихий
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