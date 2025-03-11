Данія: Якщо дійде до того, що мирна угода вимагатиме європейської присутності в Україні, ми готові це зробити

Про це журналістам сказали міністри закордонних справ та оборони Данії Ларс Льокке Расмуссен і Троельс Лунд Поульсен, пише DR.

Глави данських МЗС і Міноборони у понеділок зустрілись із членами комітету з питань зовнішньої політики парламенту, де роз'яснили позицію уряду стосовно відправлення військ в Україну та отримали підтримку від широкого кола парламентських партій.

"Важливо, щоб ми в Європі посилали правильні сигнали як путіну, так і Вашингтону. Це те, що ми робимо сьогодні, кажучи: "Якщо дійде до того, що припинення вогню або мирна угода вимагатимуть європейської присутності, Данія в принципі готова це зробити", – сказав Расмуссен за підсумками зустрічі з парламентарями.

Однак, за словами Поульсена, конкретних планів відправлення військ в Україну поки що немає. "Ми не ухвалили рішення взяти на себе конкретні зобов'язання. Це буде залежати від того, як розвиватимуться події. Тому це є проявом належної обачності", – пояснив глава Міноборони Данії.