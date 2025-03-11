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17:27
Болгарія визначила НАТО та ЄС головними гарантами стабільності та інтересів країни
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Джозвяк: Угорщина вимагає скасувати санкції щодо вісьмох осіб в обмін на їх продовження проти рф
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14:21
Литва: Неправильно, що США так багато витрачають на оборону, а отже і на безпеку НАТО
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Рютте: Якщо у мирному процесі візьме верх росія, тоді висновки зробить Китай
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Данія: Якщо дійде до того, що мирна угода вимагатиме європейської присутності в Україні, ми готові це зробити
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Горілка, податки, молитви: Євген Черняк знову вляпався08.03.2025 / 15:35Последние новости рубрики
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16:25
Держстат: Базова інфляція на окремі товари досягла 2% від початку року
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11:14
Експерт: Кабмін планує покласти сецобов’зки на Укрнафту щодо продажу природного газу
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18:30
Уряд дозволив передавати конструкторську документацію на зброю виробникам
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Енергоатом: Франція надаватиме послуги зі збагачення ядерного палива для українських АЕС
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МВФ: Досягли угоди з Україною щодо сьомого перегляду програми EFF
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Оливки в кулинарии: изысканные блюда и полезные сочетания03.03.2025 / 13:45
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Тепловизоры для военных: выбор, преимущества и где купить06.02.2025 / 02:10Современные технологии играют ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности военных операций. Тепловизоры для военных стали незаменимыми инструментами, которые позволяют вести наблюдение, выявлять цели и проводить разведку даже в самых сложных условиях. Если вы хотите купить тепловизор для военных, важно знать, какие характеристики и возможности предлагают современные устройства, чтобы сделать правильный выбор.
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