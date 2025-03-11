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Лубінець і президентка МКЧХ обговорили системні порушення росією прав громадян України

11.03.2025 / 13:19
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і президентка Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Мір'яна Сполярич-Еггер під час зустрічі в Женеві обговорили становище українців, які перебувають у російському полоні, а також системні порушення рф прав громадян України.

Про це омбудсмен повідомив у Telegram, пише УНН.

Сторони зосередили увагу, зокрема, на військовополонених, незаконно затриманих цивільних та дітях, яких росіяни депортували, примусово перемістили та які залишаються на тимчасово захоплених територіях.

«Напрацьовуємо нові ініціативи для розв'язання цих питань. Україна продовжує боротися за кожного свого громадянина і зробить все можливе для їхнього повернення та захисту їхніх прав», - заявив омбудсмен.

Лубінець
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