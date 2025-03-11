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Держстат: Базова інфляція на окремі товари досягла 2% від початку року

11.03.2025 / 16:25
У лютому 2025 року споживча інфляція в Україні склала 0,8% порівняно з січнем, а з початку року ціни зросли на 2,0%. Базова інфляція, яка не враховує коливання цін на окремі товари, у лютому становила 0,7%, також досягнувши 2,0% від початку року.

Про це повідомляє Держстат.

Зауважимо, що у річному вимірі інфляція прискорилася: якщо у лютому 2024 року індекс споживчих цін становив 12,9%, то в лютому 2025 року він зріс до 13,4%.

Зростання цін відбулося в основному за рахунок подорожчання продуктів харчування та безалкогольних напоїв, які у лютому подорожчали на 1,2%. Найбільше зросли ціни на яйця (+3,5%) та соняшникову олію (+3,4%).

Крім того, на 0,6–1,9% подорожчали макаронні вироби, фрукти, масло, продукти переробки зернових, риба, безалкогольні напої, молоко, молочні продукти, овочі, хліб, м’ясо та м’ясопродукти. Водночас цукор подешевшав на 0,4%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1,3%, що пов’язано зі зростанням цін на тютюнові вироби (+2,0%).

Натомість одяг і взуття у лютому стали дешевшими на 3,1%. Ціни на одяг знизилися на 3,4%, а на взуття – на 2,7%.

Вартість транспортних послуг зросла на 0,6% через подорожчання палива, мастильних матеріалів і автодорожнього пасажирського транспорту (+1,1%). Водночас ціни на залізничний транспорт знизилися на 0,9%.

інфляція
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