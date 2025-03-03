Зеленський: Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів

Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Зеленський наголосив, що ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Зеленський зазначив, що Україна готова працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру.

"Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну, і першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури – і негайне перемир’я на морі, якщор зробить те ж саме. Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду", - написав Зеленський в Х.

Зеленський наголосив, що Київ цінує те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність.

"І ми пам’ятаємо той переламний момент, коли Президент Трамп надав Україні "джавеліни". Ми вдячні за це", - додав Зеленський.