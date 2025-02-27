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The Telegraph: Україні треба знизити вік мобілізації з 25 до 18, щоб поповнити армію

27.02.2025 / 12:16
The Telegraph: Україні треба знизити вік мобілізації з 25 до 18, щоб поповнити армію
Якщо Україна хоче й надалі протистояти російській агресії, їй необхідно розширити мобілізацію та зробити її "ще жорсткішою".

Про це з посиланням на українських та американських чиновників повідомило видання The Telegraph у середу, 26 лютого.

Західні радники вважають, що в Україні треба знизити вік мобілізації з 25 до 18, щоб поповнити армію. На їхню думку, це забезпечить найшвидший приріст бойової сили. Високопоставлений американський чиновник припускає, що єдиний шанс України боротися з "поганою угодою Трампа" – це мобілізувати свою молодь, пише видання. Крім того, деякі наближені до президента України чиновники визнають, що Україні доведеться розширити свою мобілізацію, якщо вона хоче й надалі боротися.

"Посилення триватиме, тому що кращого рішення ніхто не придумав", - сказав високопоставлений український чиновник.

Якщо війна триватиме, а країна-агресор росія продовжить вербувати людей, мобілізація в Україні повинна буде стати ще жорсткішою, цитує видання чиновників. Проте така перспектива ризикує спровокувати розбіжності всередині країни, зазначило The Telegraph.

мобілізація, Telegraph
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