Войти | Зарегистрироваться
19:11

суббота,
01 марта
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

Мінрозвитку: Для того, щоб виїхати з України, іноземні перевізники повинні погасити всі штрафи

28.02.2025 / 16:25
В Україні запроваджено автоматизовану систему перевірки сплати штрафів, накладених “Укртрансбезпекою” на іноземних комерційних перевізників, які порушили правила при перетині кордону.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство розвитку громад та територій України.

Йдеться про механізм, що дозволяє митній службі виявляти несплачені штрафи іноземними перевізниками при виїзді їхніх автомобілів з України. Для того, щоб виїхати, іноземні перевізники повинні погасити ці штрафи.

Такі ж механізми працюють на територіях сусідніх з Україною держав щодо іноземних перевізників, зокрема українських.

В міністерстві повідомляють, що нововведення повноцінно працює вже тиждень – починаючи з 20 лютого. За цей час іноземними перевізниками було сплачено штрафів на майже 6,9 мільйонів гривень. Мова про 755 штрафів. Цей перелік включає штрафи складені у 2024 році.

Загалом, минулого року іноземним перевізникам було виписано 3237 штрафів на загальну суму 21,6 мільйона гривень за різні порушення. Проте, фактично сплачено було лише половину з них – 11,7 мільйона гривень.

Мінрозвитку
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
1 марта
28 февраля
27 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.