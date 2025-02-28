Сили безпілотних систем розповіли про нові оптоволоконні модулі «Шовкопряд»

Про це 27 лютого повідомили Сили безпілотних систем.

Зазначається, що ця передова технологія відкриває нові можливості для бойового застосування.

Шовкопряди можуть встановлюватися не лише на FPV-дрони, а й на наземні роботизовані комплекси (НРК), а також забезпечувати керування надводними та підводними безпілотними системами.

Розробники максимально спростили технологічне рішення, зробивши його ефективним та зручним для використання в бойових умовах. FPV-дрони, оснащені Шовкопрядом, легкі, маневрені та здатні долати відстані понад 20 км, що дає українським безпілотникам ще більшу перевагу на полі бою.