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ЦПД: Інформація про виплату 1 млн гривень українцям за повернення з-за кордону не відповідає дійсності

27.02.2025 / 17:27
Виплати мільйона гривень українцям за те, що вони повернуться з-за кордону на батьківщину, не передбачаються.

Інформація стосовно підготовки урядом відповідної постанови неправдива. Про це в Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Відомство верифікував інформацію в уряді.

"Інформація про "підготовку урядом" постанови про виплату 1 млн гривень українцям за повернення з-за кордону не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЗМІ поширили інформацію з посиланням на допис в Telegram народного депутата Олексія Гончаренка, який повідомив, що Кабмін начебто працює над такою постановою.

РНБО, ЦПД
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