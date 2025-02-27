ЦПД: Інформація про виплату 1 млн гривень українцям за повернення з-за кордону не відповідає дійсності

Інформація стосовно підготовки урядом відповідної постанови неправдива. Про це в Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Відомство верифікував інформацію в уряді.

"Інформація про "підготовку урядом" постанови про виплату 1 млн гривень українцям за повернення з-за кордону не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЗМІ поширили інформацію з посиланням на допис в Telegram народного депутата Олексія Гончаренка, який повідомив, що Кабмін начебто працює над такою постановою.