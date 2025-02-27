NBC News: У США хочуть переписати конституцію, щоб Трамп міг переобратися на третій термін

Про це пише видання NBC News, зазначаючи, що Трамп “не зробив нічого, щоби перешкодити цій ідеї”.

Згідно з 22 поправкою до конституції США, ніхто не може бути обраний президентом більше як два рази. Це виключає Трампа, який переобрався на другий термін, хоч і програв президентські перегони Джо Байдену у 2020 році

«Немає жодних аргументів на користь того, що президент Трамп може бути обраний на посаду президента знову», – сказав в інтерв’ю суддя федерального апеляційного суду у відставці Джей Майкл Люттіг.

Проте затяті прихильники Трампа сподіваються подолати цю “маленьку перешкоду”.

За даними NBC News, цими вихідними на конференції консервативних політичних дій (CPAC) біля Вашингтона активісти презентували Проєкт третього терміну, який закликає підтримати зміни до конституції.

Там було виставлено плакат, де Трампа зобразили у вбранні періоду Стародавнього Риму, що нагадувало постать диктатора та полководця Юлія Цезаря.

«За Трампа 2028 … і далі!», – було написано на ньому.

Один з організаторів ініціативи заявив, що її мета – переконати консервативних республіканців підтримати запропоновану поправку до конституції, подану минулого місяця союзником Трампа в Конгресі, республіканцем Енді Оглзом зі штату Теннессі.

Резолюція Оглза передбачає збільшення терміну президентських повноважень з восьми до 12 років, що означає, що якщо Трамп знову переможе, він зможе залишатися на посаді до січня 2033 року, коли йому виповниться 86 років.