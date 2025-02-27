Войти | Зарегистрироваться
07:19

пятница,
28 февраля
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

NBC News: У США хочуть переписати конституцію, щоб Трамп міг переобратися на третій термін

27.02.2025 / 18:30
Група прихильників президента США Дональда Трампа хоче переписати конституцію країни, щоб він міг переобратися ще на один термін.

Про це пише видання NBC News, зазначаючи, що Трамп “не зробив нічого, щоби перешкодити цій ідеї”.

Згідно з 22 поправкою до конституції США, ніхто не може бути обраний президентом більше як два рази. Це виключає Трампа, який переобрався на другий термін, хоч і програв президентські перегони Джо Байдену у 2020 році

«Немає жодних аргументів на користь того, що президент Трамп може бути обраний на посаду президента знову», – сказав в інтерв’ю суддя федерального апеляційного суду у відставці Джей Майкл Люттіг.

Проте затяті прихильники Трампа сподіваються подолати цю “маленьку перешкоду”.

За даними NBC News, цими вихідними на конференції консервативних політичних дій (CPAC) біля Вашингтона активісти презентували Проєкт третього терміну, який закликає підтримати зміни до конституції.

Там було виставлено плакат, де Трампа зобразили у вбранні періоду Стародавнього Риму, що нагадувало постать диктатора та полководця Юлія Цезаря.

«За Трампа 2028 … і далі!», – було написано на ньому.

Один з організаторів ініціативи заявив, що її мета – переконати консервативних республіканців підтримати запропоновану поправку до конституції, подану минулого місяця союзником Трампа в Конгресі, республіканцем Енді Оглзом зі штату Теннессі.

Резолюція Оглза передбачає збільшення терміну президентських повноважень з восьми до 12 років, що означає, що якщо Трамп знову переможе, він зможе залишатися на посаді до січня 2033 року, коли йому виповниться 86 років.

Трамп
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
27 февраля
26 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.