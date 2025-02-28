МЗС України: Нам не надходили офіційні звернення від США про можливість розгляду «Стамбульських угод»

«Нам не надходили офіційні звернення американської сторони про можливість розгляду так званих Стамбульських угод, процесу як основи для мирного врегулювання», - сказав він на брифінгу в Києві.

Раніше посланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф в інтервʼю CNN заявив, що США може використати "Стамбульські домовленості" "як орієнтир для укладення мирної угоди між Україною та росією".