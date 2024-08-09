МЗС: Операція в Курській області ускладнює росіянам логістику

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу в Києві.

"На відміну від рф Україні чуже не потрібно. Україна не зацікавлена в тому, щоб забирати територію в Курській області, ми хочемо захистити життя своїх людей", - сказав Тихий.

Він зазначив, що з Курської області рф лише з початку літа по Сумській області України було завдано понад 2 тис. ворожих ударів, використано 255 керованих авіабомб і понад 100 ракет.

"На жаль, в України немає достатньо можливостей завдавати далекобійних ударів тим озброєнням, яке є, щоб захиститися від цього терору. Немає поки що цих рішень, на яких ми наполягаємо. Тому є конкретно за допомогою ЗСУ проводити звільнення цих прикордонних районів від російських військових контингентів, які завдають по Україні ударів", - наголосили в МЗС.

Речник зазначив, що Україна досягає "відповідних цілей" у Курській області й продовжуватиме це робити, оскільки це необхідно для безпеки і захисту країни.