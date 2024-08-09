У МЗС України прокоментували закиди росіян про нібито застосування "брудних бомб" або атак на АЕС

"Ми спостерігаємо черговий сплеск божевільної російської пропаганди про нібито плани України застосувати «брудні бомби» або атакувати атомні електростанції. Офіційно спростовуємо ці неправдиві повідомлення. Україна не має ані наміру, ані можливості здійснювати будь-які подібні дії. росія має припинити поширювати небезпечну брехню", - повідомляється в телеграм-каналі МЗС.

Також Тихий зазначив, що Україна завжди була і залишається відданим членом Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Ми не маємо жодних «брудних бомб» і не плануємо їх набувати. Коли росія вперше поширила цю нісенітницю у 2022 році, ми запросили місію МАГАТЕ, яка повністю спростувала цю брехню. Відтоді нічого не змінилося", - зазначив представник МЗС.