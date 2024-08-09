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МЗС України: білоруська сторона відома багатьма заявами, на які не варто реагувати

14.08.2024 / 14:21
В МЗС назвали заяви самопроголошеного президента білорусі александра лукашенка про збиття "повітряних цілей з України" черговим нагнітанням антиукраїнських настроїв.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий.

За його словами, в МЗС аналізують заяви лукашенка, але не бачать доцільності реагувати на них.

"Не бачимо особливої доцільності реагувати на них тому що білоруська сторона відома багатьма заявами, на які не варто реагувати", – сказав Тихий.

"Створення уявних загроз з боку України, яким би інтенсивним воно не було, не робить ці загрози більш ральними. Тому ми закликаємо не нагнітати антиукраїнські настрої і не створювати враження уявних загроз, яких немає", – наголосив речник.

МЗС, Тихий
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