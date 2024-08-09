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ЦПД: Пропаганда рф розганяє фейки щодо планів ЗСУ використати заборонене озброєння

14.08.2024 / 15:23
російські-агресори, ймовірно, готують провокацію з хімічною зброєю, бо тепер вони поширюють повідомлення про використання Україною таких озброєнь.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД), офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, повідомляє ЦПД в Telegram.

Пропаганда рф почала активно продукувати фейки щодо "планів Сил оборони України використати заборонене озброєння". Такі дії роспропаганди можуть свідчити про підготовку російськими спецслужбами провокацій для звинувачення України.

Він підкреслив, що "Україна не використовує забороненого озброєння, діє цивілізовано, захищає цивільних росіян у Курській області від російських обстрілів".

"росії потрібні жертви з числа їхніх цивільних, щоб звинуватити Україну. Тому вони готові вбити власних людей, як це вже робила фсб руками ІДІЛ в Крокус Сіті Холл", – додав керівник ЦПД.

Нині росіяни акцентують увагу на історії буцімто розстріляної вагітної жінки, використовуючи ту саму стратегію, що і в 2014 році – на початку вторгнення в Донецьку та Луганську області.

У ЦПД нагадують, що раніше неодноразово фіксували поширення фейкових відеоматеріалів за участі буцімто українських військових. До виробництва таких відео була причетна студія крылья, пов'язана з міноборони рф.

озброєння, ЦПД, хімічна зброя
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