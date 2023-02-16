Британія проводить інспекцію наданої Україні оборонної допомоги

Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ у середу.

"Я не чув від Британії зауважень з приводу того, наскільки ефективно використовується допомога, чи вона не розкрадається. Велика Британія веде інспекцію тих озброєнь, які надходять ( в Україну - ред.), але це робиться поза камерами. У принципі, є повне взаєморозуміння, і особливих проблем до цього часу я не бачив", - сказав Пристайко.

За його словами, військові усвідомлюють, що "хайп", який здіймається у пресі, часто безпідставний, тому що під час військових операцій завжди є втрати зброї, тож "не треба звинувачувати щоразу в якихось корупційних діях".

Водночас Пристайко зазначив, що максимальну кількість необхідної зброї Україна отримує від Сполучених Штатів.

"Саме тому інспектори США і найбільше турбуються", - зауважив посол України.