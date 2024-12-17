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Рябцев: В Україні від мін постраждали 1087 осіб

19.12.2024 / 10:12
Із початку повномасштабного вторгнення рф внаслідок нещасних випадків, пов’язаних з мінами та вибухонебезпечними залишками війни, постраждали 1087 осіб. Серед них - 16 дітей, які загинули, ще 88 - дістали поранення.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив офіцер Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Олександр Рябцев під час підсумкової зустрічі Робочої групи з питань інформування про ризики, пов’язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни у 2024 році.

«З початку широкомасштабного вторгнення рф 1087 осіб постраждали внаслідок нещасних випадків, пов’язаних з мінами та вибухонебезпечними залишками війни. Найбільше нещасних випадків зафіксовано в Харківській області - 265», - повідомив Рябцев.

За його словами, найбільше постраждалих серед осіб чоловічої статі – 275 загиблих та 622 поранено.

«Якщо говорити про жінок, то цей показник нижчий. Відтак із 24 лютого 2022 року внаслідок інцидентів пов’язаних з мінами та вибухонебезпечними залишками війни, загинули 27 жінок, а ще 59 дістали поранення. Стосовно дітей показник такий - 16 загиблих та 88 поранених», - зауважив Рябцев.

У ході зустрічі він також презентував порівняльний аналіз загиблих та поранених у період з 2022 по 2024 роки. Найбільша кількість інцидентів була у 2023 році – 401 випадок. Для порівняння, у перший рік широкомасштабного вторгнення ця цифра становила – 204 інциденти. Найменша кількість інцидентів цьогоріч – 149.

Як зазначається, ця тенденція свідчить про ефективність системи протимінної діяльності, яка реалізується Національним органом з питань протимінної діяльності з метою вивільнення території України від вибухонебезпечних наслідків агресії російської федерації.

Також під час зустрічі Робочої групи «Асоціація саперів України» (АСУ) представила свою розробку - дитячу гру з мінної безпеки «WalkSafe». Вона сприятиме підвищенню безпеки дітей шляхом ознайомлення з можливими ризиками та допоможе сформувати правильну модель поведінки у різних небезпечних ситуаціях. У грі дається певна візуалізація та обмежена інформація стосовно вибухонебезпечних предметів.

міни, Рябцев
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