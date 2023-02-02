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МЗС: Україна повною мірою виконує норми Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

01.02.2023 / 12:14
У міністерстві закордонних справ заявили, що Україна взяла до відома останній звіт міжнародної організації Human Rights Watch, де стверджується, що українські військові застосовували заборонені протипіхотні міни, від яких постраждали цивільні.

Про це йдеться в заяві МЗС, яку цитує "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство наголошує, що Україна "повною мірою виконує взяті на себе міжнародні зобов’язання на тлі здійснення російськими окупантами воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду українського народу".

Серед таких зобов’язань у МЗС згадали й Оттавську конвенцію про заборону протипіхотних мін, учасницею якої є Україна, та зауважили, що повномасштабна російська агресія підкреслила важливість "універсалізації цих багатосторонніх механізмів у сфері роззброєння та контролю над озброєннями".

"Очікуємо, що HRW спільно з її міжнародними партнерами з неурядових організацій та всією світовою спільнотою активізує зусилля на цьому напрямку, зокрема здійснюючи тиск на РФ з метою негайного припинення злочинної війни проти України з використанням нею всього спектру негуманної зброї та повернення Росії в міжнародне правове поле", – йдеться у заяві.

Також там підкреслили готовність до взаємодії з міжнародними неурядовими організаціями на кшталт Human Rights Watch і додали, що розраховують на її сприяння у сфері протимінної діяльності.

Раніше у вівторок HRW опублікувала звіт, у якому стверджує, що українські військові могли застосувати ракети з протипіхотними мінами ("пелюстками") в районі міста Ізюм Харківської області, в результаті чого поранення отримали близько 50 людей.

Також в організації заявили, що звернулись по коментар до міністерств оборони й закордонних справ, а також Офісу президента. У Міноборони заявили, що до завершення війни не коментуватимуть види озброєнь, які застосовуються.

Звіт HRW розкритикували українські правозахисники, заявивши, що шкода від його публікації перевищує суспільний інтерес оприлюдненої там інформації – він шкодить репутації України тоді, коли вона потребує озброєння з країн Заходу.

А український омбудсмен Дмитро Лубінець звернув увагу, що у звіті територія Криму була позначена як така, що не належить Україні (згодом у HRW перепросили й пообіцяли відкоригувати карту).

міни, МЗС
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