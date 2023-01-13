Укроборонпром розпочав серійний випуск осколкових мін в одній із країн НАТО

Як пише Фокус, про це повідомила пресслужба підприємства у Telegram.

Удосконалена розробка Укроборонпрому в кілька разів ефективніша за стандартну — під час випробувань з'ясувалося, що кількість уламків приблизно в 2,5 рази більша, якщо порівнювати зі стандартною міною. Розміри і форма уламків також кращі за штатні.

За стандартом, кількість уламків, які повинні уражати ціль на відстані 5 метрів, має становити 198 одиниць, на відстані 10 м — 70, на відстані 15 м — 41.

Після модернізації боєприпасу кількість уламків збільшилися до 460, 140 та 69 відповідно.

Артилерійська осколкова міна 82-мм — боєприпас для міномету з дальністю стрілянини до 4,5 км.