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Укроборонпром розпочав серійний випуск осколкових мін в одній із країн НАТО

12.01.2023 / 13:02 28 февраля 2014, пятница, №038 (311)
Державний концерн "Укроборонпром" в одній із країн НАТО розпочав серійний випуск осколкових мін калібру 82-мм.

Як пише Фокус, про це повідомила пресслужба підприємства у Telegram.

Удосконалена розробка Укроборонпрому в кілька разів ефективніша за стандартну — під час випробувань з'ясувалося, що кількість уламків приблизно в 2,5 рази більша, якщо порівнювати зі стандартною міною. Розміри і форма уламків також кращі за штатні.

За стандартом, кількість уламків, які повинні уражати ціль на відстані 5 метрів, має становити 198 одиниць, на відстані 10 м — 70, на відстані 15 м — 41.

Після модернізації боєприпасу кількість уламків збільшилися до 460, 140 та 69 відповідно.

Артилерійська осколкова міна 82-мм — боєприпас для міномету з дальністю стрілянини до 4,5 км.

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