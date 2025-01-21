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Зеленський: Вітаю президента Дональда Трампа та американський народ з інавгурацією!

21.01.2025 / 09:10
Зеленський: Вітаю президента Дональда Трампа та американський народ з інавгурацією!
Президент України Володимир Зеленський привітав президента США Дональда Трампа з інавгурацією і висловив сподівання на активну співпрацю.

"Вітаю президента Дональда Трампа та американський народ з інавгурацією! Це день змін, а також надій на розв’язання багатьох проблем, зокрема й глобальних викликів", - написав Зеленський у соцмережі Х у понеділок.

Глава Української держави додав, що Трамп "завжди рішучий, і проголошена ним політика миру завдяки силі дає шанс на зміцнення американського лідерства та досягнення надійного й справедливого миру – це найголовніше".

За словами Зеленського, наразі вирішується, яким буде це століття, і всі мають діяти разом, щоб "це століття було великим та успішним для демократій, а не для тих, хто бажає нам усім невдачі".

Зеленський побажав Трампу успіхів і зазначив, що з нетерпінням очікує активної та взаємовигідної співпраці.

"Разом ми сильніші і можемо дати світу й нашим народам більше безпеки, стабільності та економічного зростання", - наголосив Зеленський.

Трамп, Зеленський
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