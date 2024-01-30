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Зеленський: Я був би щасливим, якщо план Трампа призведе до закінчення війни і ще й за 24 години

30.01.2024 / 12:16
Президент Володимир Зеленський зазначив, що складно сказати, якою буде ситуація, якщо в Сполучених Штатах зміниться президент. Говорячи про кандидата в президенти США Дональда Трампа лідер України заявив, що був би щасливим, якщо його план призведе до закінчення війни і ще й за 24 години, як Трамп раніше заявляв.

Про це він сказав в інтервʼю німецькому телеканалу ARD.

На запитання, якою буде ситуація, якщо Дональд Трамп виграє на виборах у США, Президент відповів "нормально".

"Ну, нормально. Я дивлюсь на те, що Україна у війні. Україні сполучені Штати Америки – потужний партнер, №1, як ви сказали, і як говорю я. І в нас двопартійна підтримка. Є деякі голоси із республіканської партії, які там не підтримують Україну … Навряд чи політика Сполучених Штатів залежить тільки від однієї людини. Я в це не дуже вірю, або мені не хочеться в це вірити. Я не знаю, подивимося – побачимо", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що на сьогодні адміністрація Президента США Джо Байдена підтримує Україну й Зеленський задоволений відносинами між країнами.

"Краще в України зі Сполученими Штатами відносин не було. І це факт. Як буде, якщо буде інший президент – складно сказати. Подивимось хто цей президент, коли він прийде. Або вона. Життя підкидує багато різних сюрпризів", – зазначив він.

Згадуючи заяву Трампа, що йому потрібно тільки 24 години на посаді президента, щоб закінчити війну росії з Україною, журналістка запитала, чи довіряє Зеленський Дональду Трампу.

"Ну, я поспілкуюся з ним. І ви знаєте мене, що я людина абсолютно відверта, і я точно зможу це сказати після зустрічі. І я скажу вам чесно – якщо його формат або його формула призведе до миру і йому достатньо 24 години, я буду дуже щасливим президентом. Дуже щасливим. Тому що я знаю, скільки за одну добу ми втрачаємо людей. І тому я знаю, скільки це коштує. Тому я буду щасливий, якщо хтось покаже, як закінчити війну за 24 години. Хто знає", – підкреслив Президент України.

Трамп, Зеленський
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