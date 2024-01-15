Войти | Зарегистрироваться
06:38

пятница,
19 января
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Спочатку подумай, а потім скажи, - Зеленський прокоментував заяви Трампа про війну в Україні

18.01.2024 / 13:19
Президент Володимир Зеленський різко відреагував на заяви експрезидента США Дональда Трампа про швидке припинення війни в Україні і закликав "спочатку думати, а потім - говорити, передає УНН.

«Моя позиція, уявімо, що ми не погодимося віддати наші території... Якщо ми вирішимо не сказати те, що Трамп хоче почути від нас і він припинить нам допомогу? І путін, скажімо, окупує нас через певний період часу. Тоді питання, що буде робити Трамп після цього, якщо після України росія окупує країну НАТО? Тобто він вирішив - якщо дозволити путіну зайти повністю в Україну, то тоді він зупиниться, але цього не буде. путін не зупиниться. Питання, що буде робити Дональд Трамп та США після цього?», - сказав Зеленський, підбиваючи підсумки зустрічей у Давосі.

За словами Глави держави, це означатиме, що Європа програла та втратила найбільшу й найпотужнішу армію в Європі - Україну.

"Тому спочатку подумай, а потім скажи", - додав Зеленський.

Трамп, Зеленський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
18 января
17 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.