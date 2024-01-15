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Лубінець: Додаткові повноваження ТЦК, які прописані в урядовому законопроекті, порушують Конституцію

18.01.2024 / 10:12
Додаткові повноваження Територіальних центрів комплектування (ТЦК), які прописані в урядовому законопроєкті про мобілізацію, порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України і права людини.

Про це сказав в інтерв’ю NV Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Укрінформ.

"На мій погляд, прямі порушення Конституції стосуються того, що в запропонованій редакції законопроєкту додаються додаткові повноваження ТЦК. Я напряму показав, що ТЦК — це є військові підрозділи. Згідно з нашою Конституцією, військові підрозділи не можуть брати участь в обмеженні прав громадян України, навіть якщо юридично у нас введений воєнний статус. Це пряма норма нашої Конституції. Я, наприклад, не зрозумів: якщо у нас всі бачать проблеми по діяльності саме ТЦК, то чому ми додаємо їм повноваження, щоб вони перевіряли документи? У нас є органи, які перевіряють документи громадян України, — це Національна поліція в першу чергу, Державна прикордонна служба, Національна гвардія. Але точно не військові", - сказав він.

Друге застереження омбудсмена стосувалося того, що керівник ТЦК своїм рішенням може впливати на те, чи буде громадянин України розпоряджатися своїм майном в повному об'ємі, чи ні.

«Це нонсенс, коли військовий ухвалює рішення, що хтось не може продати свою квартиру. Для цього, знову ж таки, є відповідні органи виконавчої влади. Прописуйте це, якщо ви через цю призму хочете збільшити потік мобілізованих в Україні», - вважає посадовець.

Третє застереження стосувалося осіб з інвалідністю третьої групи. Відповідно до законопроєкту, їх пропонується залучати до війська.

"Всі ми розуміємо, що якщо є запит від вищого військового керівництва на те, що нам треба це робити, то суспільство повинно це підтримувати. Ми ж підтримуємо свою армію, ми підтримуємо свою державу. Ми хочемо вистояти. Отже, ми всі повинні розуміти, що це стосується абсолютно нас усіх. З іншого боку, це треба робити виключно в законний спосіб", - зазначив Лубінець.

Лубінець, мобілізація, Конституція
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