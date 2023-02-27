Лубінець: росія не припиняє переслідування українських громадян у тимчасово окупованому Криму

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«116 із них (політв’язнів – ред.) – кримські татари. Кричущим порушенням росією основоположних прав людини і норм міжнародного права стала нещодавня загибель у застінках Кремля двох закатованих політв’язнів - Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова. Їм не надали необхідної медичної допомоги», – написав він.

Лубінець зазначив, що росія не припиняє жорсткі репресії та переслідування українських громадян у тимчасово окупованому Криму через постійний острах перед нашим спротивом.

Так, окупанти проводять незаконні обшуки, відкривають сфабриковані кримінальні справи, надумують вироки, зокрема, представникам корінного народу півострова – кримським татарам.