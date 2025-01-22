Зеленський: Ми хочемо закінчити війну в цьому році, але не просто швидко, а справедливо

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Зеленський зазначив, що в України хороші відносини з Трампом.

"Але ми маємо такий прагматичний час, і для нас дуже важливо, щоб зайві голоси, які іноді навколо Трампа доносять дезінформаційну позицію, або проросійську, для нас дуже важливо, щоб Європа була гучна і щоб голосів навколо Трампа було більше, щоб він чітко розумів деталі та ризики, які можуть бути у майбутньому, при чому дуже швидко", - наголосив президент.

Він розповів, що під час його розмови з Трампом, американський президент заявляв, що буде робити все, аби закінчити війну в Україні цього року.

"Я йому сказав що ми ваш партнер, ми хочемо закінчити війну в цьому році, але не просто слово швидко, а справедливо, надійно для нас. Ми будемо робити все для цього", - додав Зеленський.